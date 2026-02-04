Olympia: Leon Draisaitl und Katharina Schmid als deutsche Fahnenträger

Schmid, die zweifache olympische Silbermedaillengewinnerin vom SC Oberstdorf, setzte sich bei den Frauen durch. Knapp 50 Prozent der öffentlichen Stimmen und 37 Prozent der Team–D–Stimmen entfielen auf die Sportlerin, die nach der Olympia–Saison ihre Karriere beenden wird. Draisaitl, der bei den Edmonton Oilers unter Vertrag steht und zu den besten Eishockeyspielern der Welt zählt, überzeugte ebenfalls auf beiden Ebenen: Gut 51 Prozent der Fans und knapp 41 Prozent seiner Teamkollegen stimmten für ihn.