Olympia: NBA-Star Dennis Schröder soll Deutschlands Fahnenträger sein

Hat er sich gegen Zverev und Reitz durchgesetzt?

Dennis Schröder hätte sich im Voting damit gegen starke Konkurrenz in Form von Tennis–Star Alexander Zverev (27) und Sportschütze Christian Reitz (37) durchgesetzt. Der Kapitän des Basketball–Weltmeisters wäre der erste deutsche Athlet mit dunkler Hautfarbe – und nach Dirk Nowitzki (46) der zweite Basketballspieler – in dieser Rolle. Nowitzki hatte die Position des deutschen Fahnenträgers 2008 bei den Olympischen Spielen in Peking inne.