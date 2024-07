Olympia: Performen Lady Gaga & Céline Dion diesen Klassiker im Duett?

Zu der mit Spannung erwarteten Eröffnungszeremonie der Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris am Freitagabend (26. Juli) sind neue Details an die Öffentlichkeit gedrungen. So sei laut französischen Journalisten inzwischen das bestätigt worden, was im Vorfeld bereits vermutet worden war: Tatsächlich sollen Lady Gaga (38) und Céline Dion (56), die bereits beide unabhängig voneinander in der französischen Hauptstadt gesichtet wurden, mit einem gemeinsamen Duett die Spiele eröffnen. Auch die Wahl des Songs stehe demnach fest.