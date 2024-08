Olympia-Stars Lea Schüller und Lara Vadlau haben sich getrennt

Lea Schüller (26) und Lara Vadlau (30) sind kein Paar mehr. Die Trennung der Sportstars bestätigte Vadlau in einem Interview mit Ö3 vom 9. August. Die Seglerin, die am Donnerstag gemeinsam mit Lukas Mähr (34) in Marseille eine Goldmedaille gewann, erklärte: «Lea ist nicht mehr meine Lebensgefährtin.»