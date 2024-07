Olympiasieg von Simone Biles: Stars wie Natalie Portman jubeln mit

Turn–Superstar Simone Biles hatte bei ihren ersten Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro vier Mal Gold gewinnen können. 2021 in Tokio brach sie jedoch das Mannschaftsfinale ab, und blieb im Anschluss für zwei Jahre Wettkämpfen fern. In Paris hat die 27–Jährige in den kommenden Tagen jetzt noch weitere Medaillenchancen. Im Mehrkampf und den Einzel–Finals Sprung, Boden und Schwebebalken ist mehr Edelmetall möglich.