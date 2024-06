Olympiasiegerin Kristina Vogel heiratet: Auch Kinder sind ein Thema

Auch Nachwuchs sei ein Thema, so Kristina Vogel, die seit einem Trainingsunfall im Jahr 2018 querschnittsgelähmt ist. «Wir haben schon einen Kinder– bzw. Kindwunsch», bestätigt sie in dem «Bunte»–Interview: «Aber ich möchte uns da nicht unter Druck setzen. Bisher war es so: Ich musste mich im Rollstuhl erst mal selbst kennenlernen. Sprich: Wie funktioniere ich, wie mein Alltag und wie kann ich Verantwortung für so ein kleines Wesen übernehmen? Ich kann ja nicht einfach ein Kind in mein ohnehin turbulentes Leben packen, ohne zu wissen, ob ich ihm gerecht werden kann. Doch so langsam mache ich mich mir meine Gedanken», erklärt Vogel, die mit «Hier kommt Mila!» nun ein Kinderbuch «über Inklusion und Barrierefreiheit» veröffentlicht, weiter.