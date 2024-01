Olympische Spiele 2024 in Paris: US-Rapper Snoop Dogg wird Kommentator

«Ich bin damit aufgewachsen, die Olympischen Spiele zu sehen und bin begeistert, dass die unglaublichen Athleten in Paris ihr Bestes geben. Es ist eine Feier des Könnens, der Hingabe und des Strebens nach Grösse», sagte Snoop Dogg in einer Erklärung. Und weiter: «Wir werden einige fantastische Wettkämpfe haben, und natürlich werde ich den Snoop–Style in die Veranstaltung einbringen. Das werden die epischsten Olympischen Spiele aller Zeiten, also bleibt dran und haltet die Augen offen. Lasst uns diese Spiele unvergesslich machen, den Wettbewerb anheizen und die Besten zu Gold machen», wird der Musiker zitiert. Sein Statement schloss er dann auch schon im angepriesenen Snoop–Style mit: «Peace and Olympic LOVE, ya dig?»