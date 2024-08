Olympische Spiele: Diese Paare wetteifern gemeinsam in Paris

Jean Paul Bredau und Lena Bulmahn

Im deutschen Leichtathletik–Team gibt es mit den beiden Läufern ebenfalls ein Paar – und das sorgt gerade für reichlich Wirbel. Denn nach dem siebten Platz in der Mixed–Staffel am 2. August 2024 hatte Startläufer Jean Paul Bredau in der ARD gesagt: «An der Form wird es heute nicht gelegen haben. Sondern eher daran, was vor der Staffel passiert ist.» Denn seine Freundin Luna Bulmahn, mit er seit 2023 liiert ist, wurde im Gegensatz zu Alica Schmidt nicht eingesetzt, was offenbar zu Unmut führte. Bulmahn kritisierte bei Instagram: «Ja, ich bin die zweitschnellste deutsche 400–Meter–Athletin auf dem Papier. Nein, ich wurde nicht für die Mixed–Staffel nominiert. Das ist nicht meine Entscheidung und liegt nicht in meiner Hand.»