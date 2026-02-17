Olympische Winterspiele: Jürgen Klopp vergnügt sich beim Biathlon

Eines der Highlights vieler Fans bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo wollte sich auch Jürgen Klopp (58) nicht entgehen lassen. Der einstige Fussballspieler und –trainer besuchte am heutigen 17. Februar das Rennen der Biathlon–Staffel der Männer. Bilder aus Antholz zeigen ihn bestens gelaunt.
Klopp hat keine Ahnung, «wie man sich beim Curling so tief bücken kann»
Zusammen mit einer anderen deutschen Sportlegende, Ex–Tennisstar Boris Becker (58), hatte Klopp zuvor das Deutsche Haus besucht. Dort berichtete er davon, dass er ein grosser Wintersportfan ist. «Ich liebe alles Alpine, ich liebe alle Langlauf–Disziplinen, ich liebe Biathlon. [...] Es ist einfach alles spannend», erzählte er.
«Von manchem verstehe ich mehr vom jahrelangen Zugucken oder vom Selbermachen. Von manchem versteht man nichts», gab Klopp zu und scherzte, dass er etwa keine Ahnung habe, «wie man sich beim Curling so tief bücken kann und stabil bleibt. Gibt mein Körper nicht her. Und noch ein Ding schieben...» Es seien viele «aussergewöhnliche Talente und Sportler am Start. Nie ein Problem damit gehabt, das anzuerkennen. Umso mehr liebe ich es, ihnen dabei zuzugucken, wie sie sich alles abverlangen.» Ausschnitte des Besuchs sind beispielsweise in einem Clip bei Eurosport zu sehen.
Besondere Aufgabe für Jürgen Klopp
Für Klopp war es offenbar das erste Biathlon–Event, das er jemals live besucht hat. «Ich bin sogar gefragt worden, ob ich vor der letzten Runde die Glocke läuten möchte», zitiert die «Bild»–Zeitung den 58–Jährigen. «Ich habe erstmal gefragt: Was ist das eigentlich? Wir werden da sein, es ist mein erstes Live–Rennen.» Fotos vom Dienstag zeigen Klopp dabei, wie er die letzte Runde mit der Glocke tatsächlich einläuten durfte.