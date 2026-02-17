Olympische Winterspiele: Jürgen Klopp vergnügt sich beim Biathlon

«Von manchem verstehe ich mehr vom jahrelangen Zugucken oder vom Selbermachen. Von manchem versteht man nichts», gab Klopp zu und scherzte, dass er etwa keine Ahnung habe, «wie man sich beim Curling so tief bücken kann und stabil bleibt. Gibt mein Körper nicht her. Und noch ein Ding schieben...» Es seien viele «aussergewöhnliche Talente und Sportler am Start. Nie ein Problem damit gehabt, das anzuerkennen. Umso mehr liebe ich es, ihnen dabei zuzugucken, wie sie sich alles abverlangen.» Ausschnitte des Besuchs sind beispielsweise in einem Clip bei Eurosport zu sehen.