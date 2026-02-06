Olympische Winterspiele: Mariah Carey glänzt bei Eröffnungsfeier

Auch diese Stars treten auf

Carey lieferte jedoch nicht die einzige Gesangseinlage. Kurz nach ihr betrat die Sängerin Laura Pausini (51) die Bühne und trällerte die italienische Nationalhymne. Eine grosse Tanzperformance bildete den Abschluss des ersten Teils der Feier, ehe der Einzug der Athletinnen und Athleten folgte. Als deutsche Fahnenträger waren im Vorfeld Skispringerin Katharina Schmid (29) und Eishockeyspieler Leon Draisaitl (30) angekündigt worden.