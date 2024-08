Olympischen Spiele: Tom Cruise übergibt mit Stunt an Los Angeles

Tom Cuise bereits bei Olympia 2004 aktiv

Cruise ist seit langem ein Fan und Unterstützer der Olympischen Spiele und trug 2004 die olympische Fackel im Dodger Stadium beim Los–Angeles–Teil des olympischen Fackellaufs. Er war auch bei verschiedenen Veranstaltungen der jüngsten Spiele in Paris anwesend, darunter einige Schwimmwettkämpfe am 27. Juli, die Qualifikationsrunde der Frauengymnastik am 28. Juli und das Goldmedaillenspiel der Frauenfussballerinnen am 10. August, bei dem die USA den Sieg gegen Brasilien errangen.