Ombré-Blush: Beautytipp für einen natürlichen Rouge-Effekt

Ombré war in den vergangenen Jahren in Sachen Beauty überall: von Ombré Hair über Ombré Lips bis hin zu Ombré Nails. Und der Trend ist noch lange nicht vorbei. Dieses Jahr sorgt Ombré-Blush im Gesicht für einen Frischekick für den Teint. Die Schminktechnik mit verschiedenen Rouge-Nuancen lässt uns wacher und gesünder aussehen - gerade so als wären wir am ersten Urlaubstag frisch von einem ausgiebigen Tag am Strand zurückgekehrt. Models wie Elsa Hosk (33), Bella Hadid (25) und viele ihrer Kolleginnen lieben den minimalistischen Look.