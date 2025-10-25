On-off-Beziehung: Megan Fox und MGK sollen wieder zusammen sein

Kümmern ums gemeinsame Baby

Im März dieses Jahres kam Töchterchen Saga Blade zur Welt. Das Betreuen des gemeinsamen Kindes scheint das einstige Paar wieder näher zusammengebracht zu haben. «Megan ist sehr glücklich darüber, wie er sich für sie und das Baby engagiert», so der Insider weiter. Auch wenn beide noch getrennte Wohnungen hätten, verbringe die Familie viel Zeit miteinander. «Sie stellen das Baby an erste Stelle und das hat sie auf vielfältige Weise einander nähergebracht.»