«On & Off the Catwalk»: Heidi Klums Mutter wird zum Realitystar

Mama Erna: Kein Wort des Stolzes

Der heimliche Star der Doku ist allerdings weder Heidi noch eines ihrer Kinder, sondern Erna Klum (82). Heidis Mutter bringt eine erfrischende Direktheit mit, scheut auch nicht vor knallharten Worten zurück und sorgt damit für einige Lacher. In einer Szene ermahnt sie ihre weltberühmte Tochter etwa, sich den Pickel noch überschminken zu lassen und auf dem roten Teppich doch bitte den Bauch einzuziehen. «Meine Mum ist jemand, die sagt direkt das, was sie gerade denkt. Sie pointet alles raus, was ihr so auffällt. Sie sagt auch immer zu mir: ‹Alle um mich herum sagen dir immer das, was du gerne hören möchtest. Und ich sage dir das, was ich wirklich sehe›», fasst Heidi es zusammen.