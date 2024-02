«Once Upon A Time»-Star Chris Gauthier mit 48 Jahren verstorben

Freunde und Kollegen trauern um Chris Gauthier

In den sozialen Medien verabschieden sich Freunde und Kollegen des Schauspielers. Chad Colvin von TriStar Appearances schreibt in einem Beitrag auf Facebook: «Als seine Frau sich gestern mit der Nachricht an mich wandte, weinte ich stundenlang ungläubig. [...] Chris war im wahrsten Sinne des Wortes die Lehrbuchdefinition eines Charakterdarstellers.» Der Schauspieler, der unter anderem durch seine Rolle des Smee in der US–amerikanischen Fantasyserie «Once Upon A Time» bekannt war, stand ebenfalls mit dem verstorbenen Schauspieler Robin Williams (1951–2014) sowie Anthony Hopkins (86) vor der Kamera.