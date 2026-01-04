«One Battle After Another» räumt vier Preise bei den NSFC-Awards ab

Goldene Chancen bei den Oscars

Der Triumph bei den NSFC–Awards dürfte die Chancen des Films bei den kommenden Academy Awards weiter steigern. «One Battle After Another» gilt bereits als einer der heissesten Anwärter auf die begehrten Oscar–Trophäen. Auch an den Kinokassen konnte sich das Drama sehen lassen: Weltweit hat der Film laut Branchenberichten 205 Millionen US–Dollar eingespielt, das bis dato beste Ergebnis eines Films von Paul Thomas Anderson.