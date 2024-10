One-Direction-Mentor Simon Cowell: Bewegender Abschied von Liam Payne

«Man weiss nie wirklich, was man für jemanden empfindet, bis ein Moment wie dieser eintritt», beginnt Cowell seinen Beitrag. «Liam, ich bin am Boden zerstört. Untröstlich. Und ich fühle mich leer. Und ich möchte, dass du weisst, wie viel Liebe und Respekt ich für dich habe. Jede Träne, die ich vergossen habe, ist eine Erinnerung an dich. Es ist so schwer, das in Worte zu fassen.» Weiter schreibt er: «Ich möchte, dass du weisst, was ich immer zu den Tausenden von Leuten sagte, die mich fragten: Wie ist Liam denn so? Und ich habe ihnen gesagt, dass du freundlich, witzig, lieb, aufmerksam, talentiert, bescheiden und konzentriert bist. Und wie sehr du die Musik liebst. Und wie viel Liebe du wirklich für die Fans hast.»