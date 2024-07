One-Direction-Star Louis Tomlinson zeigt sich mit grauen Haaren

Louis Tomlinson (32) versetzt das Netz in Aufregung: Das ehemalige One–Diection–Mitglied besuchte am vergangenen Wochenende das Glastonbury Festival im Südwesten Englands – und das mit ergrautem Haarschopf! In Videos auf der Social–Media–Plattform X strahlt der Sänger in die Kameras der Fans und zeigt dabei, dass seine braunen Haare, sein Markenzeichen, inzwischen deutlich sichtbar von grauen Strähnen durchzogen sind.