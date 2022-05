«One Mic Stand»: Im Juli versucht sich Karl Lauterbach als Komiker

Auf dem Tanzparkett macht «Let‹s Dance»-Jurorin Motsi Mabuse (41) so schnell niemand etwas vor. Damit sie auch auf der Stand-up-Bühne zum Profi wird, hat sie Komiker Michael Mittermeier (56) trainiert. «LOL: Last One Laughing»-Gewinner Torsten Sträter (55) durfte derweil «Victoria›s Secret»-Model Lorena Rae (27) die Kunst der Komik näher bringen.