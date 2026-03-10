«One Piece»-Stars enthüllen bewegendste Fan-Storys

Sanjis Anzug und Ring: Taz Skylar räumt das Set leer – für Papa!

In der Realverfilmung sind viele Stunts zu sehen. Taz Skylar zog fast alle selbst durch: «Ich habe wirklich fast alles gemacht – jeden Stunt, jeden Kampf, bis auf zwei Szenen. Bei beiden handelte es sich um riskante Stürze auf den Rücken, die aus Versicherungsgründen nicht erlaubt wurden.» Und er fügt hinzu: «Ich bin stolz, dass ich meine Doubles an einer Hand abzählen kann.» Iñaki Godoy lobt seinen Kollegen ausdrücklich: «Taz macht wirklich sehr viel selbst. Natürlich hat er Doubles, aber er kämpft auch regelmässig darum, Szenen selbst spielen zu dürfen.» Godoy überlässt risikoreichere Passagen dagegen seinem Stuntdouble Cameron Groep, betont aber: «Wenn man mein Gesicht sieht, bin das definitiv ich.»