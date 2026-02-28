«One Piece» und mehr: Die Serien-Highlights im März

Nicht nur Superstar Nicole Kidman (58), auch die ikonischen Darsteller Kurt Russell (74) und Michelle Pfeiffer (67) sowie die beliebten Ärzte des Sacred Heart Hospitals sind im Monat März in neuen Serien und Serienstaffeln zu bewundern.
«DTF St. Louis»: Ab 2. März auf HBO Max
Auf dem Premium–Streamingdienst HBO Max startet am 2. März die schwarzhumorige Thriller–Serie «DTF St. Louis». Die zwei Freunde Clark («Ozark»– Star Jason Bateman, 57) und Floyd («Stranger Things»–Star David Harbour, 50) erleben darin in der US–Metropole St. Louis eine Art sexuelle Midlife–Crisis. Eine Sex–Dating–App mit dem passenden Namen Down to fuck St. Louis (auf Deutsch: bereit für Sex in St. Louis) soll Abhilfe schaffen. Derweil kommt der beliebte TV–Wettermoderator Clark auch Carol (Linda Cardellini, 50) näher, der Ehefrau seines neuen besten Freundes Floyd.
Wie der Trailer bereits offenbart, erschüttert schliesslich ein Mordfall die Vorort–Idylle von «DTF St. Louis». Zwei Detectives (Joy Sunday und Richard Jenkins) übernehmen die Ermittlungen. Sie bemühen sich in der Folge, Licht in das von aussen schwer durchschaubare Beziehungsgeflecht der Protagonisten zu bringen. Die neue, siebenteilige Serie von HBO Max bietet neben dem fesselnden Mordfall auch einen amüsanten Blick in die Schlafzimmer der lebensnah gezeichneten Charaktere. Besonders die Serienstars Harbour und Bateman brillieren.
«One Piece»: Ab 10. März auf Netflix
Die Manga–Adaption «One Piece» erwies sich im Jahr 2023 als grosser Erfolg für den Streamingdienst Netflix. Fans in aller Welt liebten die Live–Action–Version der Abenteuer von Monkey D. Ruffy (Iñaki Godoy, 22) und Co. Sie konnten nicht genug kriegen von der fantasievollen, von Eiichirō Oda (51) erdachten Welt.
Rund zweieinhalb Jahre nach der Premierenstaffel sticht im März nun die Strohhutbande endlich erneut in See. Nicht nur geht es in den neuen Episoden erstmals auf die legendäre Grandline. Ruffy und seine Crew bekommen es auch mit den brandgefährlichen Auftragsmördern und Mörderinnen der Baroque–Firma zu tun. Für reichlich Spannung und Abenteuer ist also gesorgt.
Eine dritte Season von «One Piece» hat Netflix auch bereits bestellt. Der Serienerfolg wird also auch in Zukunft weitergehen.
«Scarpetta»: Ab 11. März bei Prime Video
Die neue Prime–Video–Serie «Scarpetta» mit Superstar Nicole Kidman in der Hauptrolle verspricht Krimi–Unterhaltung der Extraklasse. Seit 1990 erscheinen die «Scarpetta»–Romane von Erfolgsautorin Patricia Cornwell (69). Jetzt schafft die Gerichtsmedizinerin Dr. Kay Scarpetta endlich den Sprung auf den heimischen Streaming–Bildschirm.
In acht Episoden erzählt «Scarpetta» auf zwei Zeitebenen aus dem Leben und Berufsalltag der Hauptfigur. Die ältere, von Nicole Kidman gespielte Gerichtsmedizinerin versucht in der Gegenwart, einem grausamen Serienmörder das Handwerk zu legen. In den 1990er Jahren steigt die junge Kay Scarpetta (jetzt: Rosy McEwen, 32) gerade erst in ihren Beruf ein. Hochkarätig besetzt mit unter anderem auch Oscarpreisträgerin Jamie Lee Curtis (67) und «The Mentalist»–Star Simon Baker (56).
«The Madison»: Ab 14. März bei Paramount+
Mit «The Madison» startet auf dem Streamingdienst Paramount+ im März die Star–besetzte neue Serie von «Yellowstone»–Schöpfer Taylor Sheridan (55). Lange Zeit als Spin–off zum riesigen Serienerfolg «Yellowstone» angesehen, erklärte Paramount+ zuletzt, dass es sich bei «The Madison» nicht um einen Ableger, sondern um «eine eigenständige neue Serie» ohne Verbindungen zum Dutton–Clan handelt.
«The Madison» spielt sowohl in der Grossstadt New York als auch im ländlichen Montana. In den sechs Folgen aus Staffel eins zieht die New Yorker Familie Clyburn nach einem fürchterlichen Schicksalsschlag ins Madison River Valley in Zentral–Montana. Die Hauptrollen des Ehepaares Clyburn übernehmen die ikonischen Stars Michelle Pfeiffer und Kurt Russell. Auch weitere bekannte Serien–Gesichter wie etwa «Suits»–Star Patrick J. Adams (44) gehören zum Cast. Eine zweite Staffel ist auch bereits bestätigt.
«Scrubs»: Ab 25. März auf Disney+
Revival–Staffeln beliebter Serien der Vergangenheit haben schon seit einigen Jahren Hochkonjunktur. Mit «Scrubs» kehrt jetzt eine besonders beliebte Produktion vergangener Tage für zunächst neun neue Episoden auf die Bildschirme zurück. Die neue «Scrubs»–Staffel, die fast auf den Tag genau 16 Jahre nach dem Serienfinale erscheinen wird, bringt ein Wiedersehen mit den unvergessenen Fan–Lieblingen J.D. (Zach Braff, 50), Turk (Donald Faison, 51), Elliot (Sarah Chalke, 49), Carla (Judy Reyes, 58) und Co.
Am Sacred Heart Hospital hat sich einiges verändert, als Dr. John Dorian nach langer Zeit wieder dorthin zurückkehrt. Eine ganz neue Generation an Praktikanten filmt TikTok–Videos und muss behutsam an die Arbeit im Krankenhaus herangeführt werden. US–Kritiker überschlagen sich geradezu mit Lob für die Revival–Staffel von «Scrubs». Nicht nur Humor und Absurdität vergangener Tage erreicht die Neuauflage demnach, es gibt auch eine gehörige Portion Nostalgie für die Fans der Originalserie.