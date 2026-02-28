«One Piece» und mehr: Die Serien-Highlights im März

Wie der Trailer bereits offenbart, erschüttert schliesslich ein Mordfall die Vorort–Idylle von «DTF St. Louis». Zwei Detectives (Joy Sunday und Richard Jenkins) übernehmen die Ermittlungen. Sie bemühen sich in der Folge, Licht in das von aussen schwer durchschaubare Beziehungsgeflecht der Protagonisten zu bringen. Die neue, siebenteilige Serie von HBO Max bietet neben dem fesselnden Mordfall auch einen amüsanten Blick in die Schlafzimmer der lebensnah gezeichneten Charaktere. Besonders die Serienstars Harbour und Bateman brillieren.