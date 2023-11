«One Tree Hill»-Star Jana Kramer ist zum dritten Mal Mutter geworden

Jana Kramer ist seit vielen Jahren in zahlreichen US–Serien und Filmen oft in kleineren Nebenrollen zu sehen gewesen. Einem grösseren Publikum wurde sie ab 2009 als Alex Dupré in der Drama–Serie «One Tree Hill» bekannt. Zuletzt war sie in der Serie «Chicago Fire» zu sehen. Seit 2011 ist sie darüber hinaus auch als Sängerin aktiv.