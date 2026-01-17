«One Tree Hill»-Star Tyler Hilton: Trennung von Ehefrau Megan Park

Das Schauspielerpaar Tyler Hilton (42) und Megan Park (39) gehen nach zehn Jahren Ehe getrennte Wege. Das gab Hilton, bekannt aus der Serie «One Tree Hill», am Freitag bekannt.
Trennung bereits «vor einiger Zeit»
Auf seinem Instagram–Account veröffentlichte er unter der Überschrift «Ein Lebensupdate» ein Statement. Darin hiess es: «Ich habe mich nie besonders wohl dabei gefühlt, persönliche Informationen über unser Familienleben preiszugeben, aber ich habe online genug Spekulationen gesehen, dass ich eine Klarstellung für angebracht hielt. Vor einiger Zeit haben Megan und ich beschlossen, unsere Ehe zu beenden.» Die Trennung scheint also schon etwas länger her zu sein.
Weiter betonte der Schauspieler: «Die Kinder und die gemeinsame Erziehung haben für uns weiterhin oberste Priorität.» Zum Schluss dankte er den Fans dafür, dass sie «unsere Privatsphäre während des Übergangs weiterhin respektieren».
Hochzeit im Oktober 2015
Die beiden Schauspieler hatten sich 2006 bei den Dreharbeiten zum Independentfilm «Charlie Bartlett» kennengelernt. Im Jahr 2014 gaben sie ihre Verlobung bekannt, das Jawort gaben sie sich im Oktober 2015 in einer kleinen Zeremonie in Malibu, Kalifornien. Das Paar hat zwei Kinder: Tochter Winnie (6) und Sohn Benny (1). Zuvor war Tyler Hilton mit seiner «One Tree Hill»–Kollegin Bethany Joy Lenz (44) liiert.