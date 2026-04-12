Onkel von Christopher Nolan: Schauspieler John Nolan ist tot

Seine Frau, die Schauspielerin Kim Hartman, die er während seiner zweiten Romeo–Inszenierung am Bristol Old Vic kennenlernte und 1975 heiratete, beschrieb ihn gegenüber dem «Stratford–Upon–Avon Herald» als «Freigeist, der immer wusste, was er wollte und nach seinen eigenen Vorstellungen handelte». Sie nannte ihn den einzigen wirklich originellen Denker, den sie je gekannt habe – artikuliert, intelligent, mit anarchischem Witz und stets bereit, beide Seiten eines Arguments zu hören. Und: Tiere hätten ihn geliebt. «John war ein beliebter und talentierter Lehrer, egal ob er einen Shakespeare–Monolog erklärte oder den Golfschwung lehrte, und er war seiner Familie sehr verbunden.»