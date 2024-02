«Only Murders in the Building»: Auch Eva Longoria mischt mit

Darum geht es in «Only Murders in the Building»

Die Comedyserie erzählt die Geschichte dreier Nachbarn in einem Apartmenthaus in New York – allesamt leidenschaftliche True–Crime–Fans. Als ein Bewohner ihres Hauses tot aufgefunden wird, glauben die drei sofort an einen Mord und beginnen, auf eigene Faust zu ermitteln und ihre Ergebnisse in einem Podcast mit der Öffentlichkeit zu teilen. Dabei decken sie allerhand Geheimnisse und skurrile Verschwörungen innerhalb ihres Wohnhauses auf.