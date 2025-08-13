«Only Murders in the Building»: Erster Trailer zu Staffel fünf ist da

Darum geht es in den neuen «Only Murders in the Building»–Folgen

Nachdem Staffel vier zu einem Teil im US–Filmmekka Hollywood spielte, drehen sich die neuen «Only Murders in the Building»–Episoden nun wieder ganz um den «Big Apple» New York. Seinen Ausgangspunkt nimmt die Handlung mit dem Mord an Lester (Teddy Coluca), dem Portier des Arconia. Er starb bekanntermassen in den finalen Momenten der vergangenen Season. Wer dafür verantwortlich ist, will das Podcaster–Trio Oliver (Short), Mabel (Gomez) und Charles (Martin) jetzt ermitteln.