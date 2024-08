«Only Murders in the Building» geht weiter: Mehr Stars als je zuvor

Die umjubelte Murder–Mystery–Serie «Only Murders in the Building» kehrt auf Disney+ zurück. Am 27. August startet die nunmehr vierte Staffel der bei Publikum und Kritik so beliebten Show, die spannende Mordfälle auf unvergleichliche Weise mit liebenswert gezeichneten Charakteren und feinem, smarten Humor verbindet. Die Hauptrollen verkörpern auch in Staffel vier erneut die Stars Steve Martin (79), Martin Short (74) und Selena Gomez (32).