«Only Murders in the Building»: Jesse Williams ab Staffel drei dabei

Was Williams betrifft, so folgt seine Beteiligung an «Only Murders in the Building» auf seine Rückkehr zu «Grey's Anatomy». Der Schauspieler wird seine Rolle als Dr. Jackson Avery wieder aufnehmen und in der fünften Folge von Staffel 19 eine Gastrolle übernehmen und Regie führen. In der Episode «Wenn ich die Grenze erreiche» führt er zum vierten Mal Regie bei der langlaufenden Arztserie.