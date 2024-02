«Only Murders in the Building»: Komiker Eugene Levy stösst zum Cast

Comedy–Legende Eugene Levy (77) stösst zum Cast von «Only Murders in the Building». Der unter anderem aus der Serie «Schitt's Creek» und den «American Pie»–Filmen bekannte Schauspieler wird laut «Variety» in der vierten Staffel der preisgekrönten Serie eine wiederkehrende Rolle übernehmen. Details zu Levys Figur sind derzeit noch nicht bekannt – wohl, um den Zuschauerinnen und Zuschauern der Murder–Mystery vorab nicht zu viel über die kommende Handlung zu verraten.