«Only Murders in the Building»: Steve Martin verspricht Starbesetzung

«Only Murders in the Building» feierte am 3. August 2021 Premiere. In der Comedy–Krimi–Serie klären die drei Hobby–Detektive Charles–Haden, Oliver und Mable mysteriöse Morde und Geheimnisse auf, geraten selbst unter Verdacht und müssen sich weiteren Widrigkeiten stellen. Staffel vier werde wohl von Konsequenzen handeln, deutete Mit–Schöpfer John Hoffman gegenüber « The Hollywood Reporter» an.