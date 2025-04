OP-Narben nach Krebserkrankung: Olivia Munn unsicher bei Sexszenen

In «Your Friends and Neighbors» spielt Olivia Munn eine geschiedene Frau namens Sam, die eine geheime Affäre mit dem in Ungnade gefallenen Hedgefonds–Manager Andrew «Coop» Cooper (Jon Hamm) hat. In einem früheren Gespräch mit «People» zog sie Parallelen zwischen ihrem Leben und ihrer Rolle in der Serie. «Ich war an Punkten, an denen ich das Gefühl hatte, dass alles, was ich liebe, mir weggenommen wurde», sagte sie. «Und ich habe das Gefühl, dass ich kurz davor bin, alles zu verlieren, wofür ich hart gearbeitet habe.»