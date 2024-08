Opening Night Live: Diese Spiele sind die Stars auf der Gamescom-Bühne

«Deadpool»–Regisseur kündigt Serie über Videospiele an

Für eine weitere grosse Überraschung sorgte «Deadpool»–Regisseur Tim Miller (59). Er kündigte in Zusammenarbeit mit Prime Video die Serie «Secret Level» an, die am 10. Dezember auf dem Streamingdienst erscheinen soll. Diese umfasst 15 Episoden auf Basis von verschiedenen Spielen – zu denen unter anderem «God of War», «Ghosts of Tsushima», «Armored Core» und der Rollenspielklassiker «Dungeons & Dragons» gehören.