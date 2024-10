Operation am Herzen: Jeremy Clarkson hatte eine «Scheisswoche»

Jeremy Clarkson (64) ist am Herzen operiert worden. Das hat der britische Moderator in einer Kolumne für die «Sunday Times» mitgeteilt. Während eines kürzlichen Urlaubs habe er laut der britischen BBC bereits erste Probleme bemerkt und etwa Komplikationen beim Schwimmen gehabt. Zurück in England habe sich «der plötzliche Verfall» seiner Gesundheit jedoch beschleunigt.