«Operation Golden Orb»: Wird König Charles an diesem Datum gekrönt?

«Operation Golden Orb» läuft

Wie «Mail Online» von der «Operation Golden Orb», wie die Planung von Charles' Krönung genannt wird, berichtet, könnte sie am 70. Jahrestag der Krönung seiner Mutter, Queen Elizabeth II. (1926-2022), stattfinden, also am 2. Juni 2023. Während die verstorbene Monarchin auf ihre eigene Krönung im Jahr 1953 ganze 16 Monate warten musste, wird die Krönung von Charles also nach einem viel kürzeren Zeitraum stattfinden.