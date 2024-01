Operation von König Charles III.: Camilla sagt, es geht ihm gut

Camilla über Charles: «Es geht ihm gut»

«Es geht ihm gut, danke sehr», erklärte Camilla im Rahmen eines Termins in Aberdeen, wie unter anderem in einem kurzen Videoclip zu sehen ist, den der ITV–Journalist Chris Ship auf der Plattform X (vormals Twitter) geteilt hat. Die Königin erklärt zudem auf die Frage nach Charles, dass der König sich bereits darauf freue, sich nach seiner Erholungsphase wieder an die Arbeit zu machen.