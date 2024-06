Opern-Serie mit Marie Nasemann: «Ich liebe unkonventionelle Ideen»

Seit Donnerstag (20. Juni) ist eine ungewöhnliche neue Miniserie in der ARD Mediathek und auf www.ardkultur.de am Start. «For the Drama» spielt in den Kulissen der «Fledermaus» an der Bayerischen Staatsoper in München. Gedreht wurde während der real ablaufenden Probenarbeit für die Neuinszenierung der Operette des Wiener Komponisten Johann Strauss (1825–1899). Durch Cameo–Auftritte und Interview–Sequenzen sind Akteure und Akteurinnen der schillernden Opernwelt in die fiktionale Geschichte mit teils geskripteten, teils improvisierten Dialogen eingebunden.