Opernball am Donnerstag: Sharon Stone ist bereits in Wien angekommen

Sharon Stone (67), die am Donnerstag als Stargast beim Wiener Opernball angekündigt ist, soll bereits in Wien eingetroffen sein. Auch «Die Nanny»–Star Fran Drescher (68) sei im Landeanflug, berichten österreichische Medien am Montagvormittag.
Sharon Stones Programm startet am Dienstag
Laut «Kurier» gab ein Sprecher des Unternehmers Karl Guschlbauer bekannt, dass Sharon Stone bereits am Sonntagnachmittag mit etwas Verspätung in der Bundeshauptstadt gelandet sei. Sie soll in einem Wiener Luxuhotel untergebracht worden sein.
Ihr offizielles Programm startet am Dienstag mit einem Empfang bei «Schaumrollenkönig» Guschlbauer und einer Pressekonferenz in seiner Firma in St. Willibald. Durch die Veranstaltung soll Schauspieler und Moderator Alfons Haider (68) führen. Auch Starkoch Johann Lafer (68) ist angekündigt. Er soll am Dienstag die eigens kreierte «Opernball–Schaumrolle» vorstellen. Neben Lafer und seiner Frau Silvia wird Stone dann auch am Donnerstag in der Opernball–Loge Platz nehmen.
«Der Opernball ist eine Veranstaltung von Weltruf und die Oper ein magischer Ort. Ich freue mich sehr darauf, in diese Welt eintauchen zu dürfen», wurde die Schauspielerin Ende Januar zitiert, als ihre Teilnahme bekannt gegeben wurde. Karl Guschlbauer tritt mit dem «Basic Instinct»–Star in die Fussstapfen von Unternehmer Richard «Mörtel» Lugner (1932–2024), der jahrelang mit internationalen Gästen beim Wiener Opernball für Aufsehen sorgte. Wie es heisst, wolle nun auch Guschlbauer versuchen, jedes Jahr einen prominenten Namen anzulocken. Über Stone schwärmte er: «Ihre Ausstrahlung, ihre Eleganz und ihr soziales Engagement passen perfekt zu unserer Marke und zu unserem Verständnis von Genusskultur.»
Fran Drescher wird am Mittwoch im Einkaufszentrum erwartet
Aber auch Lugners Tochter Jacqueline (32) will die Tradition ihres Vaters weiterführen. Sie gab ihren Gast Fran Drescher kurz nach Guschlbauer bekannt. Auf dem Instagram–Account von «Lugner City» wurde Ende Januar ein Video veröffentlicht, in dem sich die US–Schauspielerin über ihre Einladung in die österreichische Hauptstadt freut. Auch ein Auftritt im Einkaufszentrum ist offenbar geplant: «Wir freuen uns, am Mittwoch den 11.2. Fran Drescher bei uns in der Lugner City begrüssen zu dürfen.» Die Schauspielerin erklärt in dem Clip: «Ratet was? Ich komme nach Wien.» Sie sei zum Opernball eingeladen worden und freue sich darauf, alle «in einer meiner Lieblingsstädte» zu sehen.