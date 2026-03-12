Opernstar Andrea Bocelli reagiert auf Kritik von Timothée Chalamet

Er selbst zeigt sich in diesem Zusammenhang diplomatisch. Bocelli glaube, dass Chalamet als «empfindsamer Künstler», der die Kraft von Emotionen verstehe, womöglich eines Tages merken werde, dass auch die Oper und der Tanz aus ein und derselben Quelle schöpfen. Um dem Schauspieler die Künste näherzubringen, wolle er Chalamet gerne bei einem seiner eigenen Konzerte begrüssen. «Manchmal reicht es schon, diese Musik wenige Minuten lang live zu hören, um zu verstehen, warum sie nach Jahrhunderten immer noch auf der ganzen Welt geliebt wird», fügt er an.