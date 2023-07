Opfer von «Barbenheimer»: «Mission: Impossible 7» stürzt im Kino ab

Tom Cruise (60) und «Mission: Impossible - Dead Reckoning - Teil 1» im Sinkflug: Der siebte Teil der Action-Saga spielte in den USA an seinem zweiten Wochenende «nur» noch 19,5 Millionen US-Dollar ein. In den ersten Tagen nach seinem nordamerikanischem Start am 14. Juli waren es noch 56,68 Millionen. Das bedeutetet zwischen dem ersten und zweiten Wochenende einen Rückgang um rund 64 Prozent.