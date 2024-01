Opfert Herzogin Meghan für den royalen Frieden ihr Enthüllungsbuch?

Den neuen Spekulationen zufolge wollte die Herzogin von Sussex in dem Buch angeblich über ihre Zeit in der Königsfamilie in Grossbritannien auspacken. Doch Harry soll dies verhindert haben, da er Konsequenzen seitens der Royals fürchtete. Der 39–Jährige soll sich demnach darauf konzentrieren, sich wieder mit seiner Familie zu einigen.