ÖPNV-Streik: Was Reisende am Wochenende wissen müssen

Fern– und Regionalzüge, aber auch viele S–Bahnen rollen weiterhin

Der aktuelle Warnstreik betrifft ausdrücklich nicht die Züge der Deutschen Bahn: ICE–, IC– und Regionalbahnverbindungen, aber auch die S–Bahnen in Städten wie München, Nürnberg, Rostock oder Dresden sollen planmässig verkehren. Dennoch kann es indirekt zu spürbaren Auswirkungen kommen. Wenn Busse und U–Bahnen ausfallen, steigen viele Pendler auf Regional– und Fernzüge um. Das kann zu überfüllten Waggons, längeren Umstiegszeiten und einer insgesamt angespannteren Lage an grösseren Bahnhöfen führen. Auch der Weg vom Hauptbahnhof zum Hotel oder zum Flughafen gestaltet sich unter Umständen schwieriger, wenn der lokale Nahverkehr streikbedingt ruht.