«Oppenheimer» dominiert die BAFTAs: Auch Prinz William ist begeistert

«Oppenheimer» und Co.: Das sind die Gewinner der BAFTA Awards 2024

In 13 Kategorien nominiert, räumte Nolans Meisterwerk den BAFTA–Preis gleich sieben Mal ab: In der Kategorie «Bester Film» setzte sich das Historienepos gegen «Anatomie eines Falles» und «Poor Things» durch, Nolan selbst durfte den Preis für die beste Regie entgegennehmen und der irische Schauspieler Cillian Murphy (47) gewann in der Kategorie «Bester Hauptdarsteller». Als bester Nebendarsteller wurde Robert Downey Jr. (58) ausgezeichnet, der die Rolle des Lewis Strauss (1896–1974) in «Oppenheimer» verkörpert. Auch in den Kategorien Filmmusik, Kamera und Schnitt überzeugte Nolans Werk.