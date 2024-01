Acht Preise

«Oppenheimer» ist der grosse Sieger bei den Critics Choice Awards

Für 13 Preise bei den Critics Choice Awards war «Oppenheimer» nominiert. In acht Kategorien hat es am Sonntagabend geklappt. Dagegen schaffte «Barbie» nur sechs Auszeichnungen, obwohl die Realverfilmung für dreimal so viele Awards nominiert war.