«Oppenheimer»-Premiere: Emily Blunt strahlt in grünem Satinkleid

Der neue Film von Starregisseur Christopher Nolan (52, «Inception») erscheint am 20. Juli. In Paris fand am Dienstag (11. Juli) eine erste Premierenfeier von «Oppenheimer» statt. Neben ihren Co-Stars legte dabei insbesondere Emily Blunt (40) einen eleganten Auftritt hin. Die britisch-US-amerikanische Schauspielerin erschien in einem pastellgrünen Satinkleid und machte in der Robe mit Schulterpolstern, Kragen und langen Ärmeln eine elegante Figur. Eine seitliche Raffung verschaffte dem knöchellangen Kleid ein weiteres optisches Highlight.