Oprah Winfrey gibt zu: Medikamente halfen ihr beim Abnehmen

Auch das Wandern half Oprah Winfrey beim Abnehmen

Dank der Abnehm–Medikamente habe sie aber zum Beispiel nach Thanksgiving in diesem Jahr nur «ein halbes Pfund» zugelegt, allein im letzten Jahr seien das nach den Feiertagen noch «acht Pfund» gewesen, also fast vier Kilogramm. Ihr Zielgewicht von etwas mehr als 70 Kilogramm habe sie bis heute noch nicht erreicht, ihr ginge es aber auch gar nicht so sehr um die reinen Zahlen.