Oprah Winfrey glaubt an eine Versöhnung zwischen William und Harry

So sieht das auch Winfrey in einem Interview mit dem US-amerikanischen Newsmagazin «Extra». In ihrer Familie sei das nach dem Tod ihres Vaters in diesem Sommer genauso gewesen: «Wenn die Familie zu einer gemeinsamen Zeremonie zusammenkommt, dem Ritual der Beerdigung ihrer Toten, dann gibt es eine Möglichkeit, Frieden zu schaffen.» Sie hoffe, dass das auch bei Harry und William ähnlich ablaufe.