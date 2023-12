Oprah Winfrey strahlt in farbenfroher Robe

Sie fügte zudem an: «Wir leben in einer Welt, in der man sich schon immer für sein Übergewicht schämte, und wir alle, die wir es erlebt haben, wissen, dass die Menschen einen anders behandeln, sie tun es einfach.» Die Menschen sollten in der Lage sein, so abzunehmen, wie es für sie am besten sei. «Man sollte es selbst in der Hand haben und sich nicht dafür schämen müssen. Als eine Person, die so viele Jahre lang beschämt wurde, habe ich es einfach satt.»