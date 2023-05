Dazu kommentierte sie: «Ich hatte die Gelegenheit, Tina während ihrer »Wildest Dreams«-Tour auf die Bühne zu begleiten und einen Einblick in ihre verzauberte Welt zu bekommen. Ich war so nervös, dass mir die Knie schlotterten. Mit ihr in Los Angeles auf der Bühne zu tanzen, war der grösste Spass, an den ich mich erinnern kann, als ich über meinen eigenen Schatten getreten bin. Tina lebte ausserhalb aller Konventionen und ermutigte mich und alle Frauen, das Gleiche zu tun.»