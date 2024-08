Oprah Winfrey weiss, «dass nicht mehr so viel Zeit übrig ist»

Die US–amerikanische Talkshow–Ikone Winfrey trat in der amerikanischen TV–Show «Today» an der Seite von Roker auf, der seinen 70. Geburtstag feierte. Der langjährige Wetteransager und die US–Talkerin, die bereits im Januar 70 Jahre alt wurde, unterhielten sich in dem Format offen über das Älterwerden und sprachen über die Lektionen, die sie im Leben gelernt hätten.